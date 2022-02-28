Турция в информационной войне по Украине будет стоять за правду - Фахреттин Алтун

БАКУ /Trend/ - У Турции налажены крепкие отношения и с Россией, и с Украиной, поэтому президент Реджеп Тайип Эрдоган предложил выступить посредником между двумя конфликтующими странами.

Об этом написал в социальных сетях глава Управления по связям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

Кроме того, президент Турции призвал союзников занять единую позицию, отметил Алтун.

"Турция сделала все возможное на дипломатическом уровне, чтобы предотвратить нынешнюю ситуацию", - говорится в публикации.

Этой войны можно было бы избежать, если бы не были проигнорированы призывы Анкары реформировать систему ООН, написал Алтун.

Он также заверил в готовности Турции сделать все возможное в гуманитарном плане для Украины.

"Как и во время других региональных конфликтов, мы и здесь будем на передовой", - написал Алтун.

Одним из направлений деятельности турецких властей сейчас является работа по противодействию дезинформационным кампаниям, сообщил глава управления.

"В этой информационной войне мы будем стоять за правду, откуда бы она ни исходила", - отметил он.

Алтун подчеркнул, что дипломатические шаги Турции и ее координация с союзниками нацелены на мирное и быстрое разрешение конфликта.

"Мы постараемся предотвратить существующие и долгосрочные последствия этого конфликта", – написал глава управления.

Турция верит в конструктивную и созидательную силу дипломатии и старается максимально использовать все дипломатические возможности в каждом кризисе, отметил Алтун.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)