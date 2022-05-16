ITV распространило заявление о голосовании на "Евровидении-2022"

БАКУ /Trend/ - Произошедшее во время финального этапа песенного конкурса "Евровидение-2022" и принятые после этого решения были с сожалением встречены Общественной телерадиовещательной компанией Азербайджана (ITV), сообщили Trend в пресс-службе ITV.

"Заявляем, что мы отправили организаторам конкурса названия стран, за которые проголосовало азербайджанское жюри. Согласно данному списку, Украина получила 12 баллов.

В ответ организаторы конкурса попросили представителей Общественной телерадиовещательной компании огласить другие результаты по окончании финального шоу, никак это не обосновав. Мы категорически отклонили эту просьбу.

Организаторам сразу же было отправлено официальное письмо с запросом, в котором говорилось, что мы озвучим в прямом эфире голоса нашего жюри, а не результаты, полученные от них, и предадим огласке данную ситуацию.

Только после этого нам сообщили, что во время полуфинала, который прошел в четверг, была обнаружена некая "странность" в голосах шести стран, включая Азербайджан.

Отметим, что нас не информировали об этой "странности" с четверга и до окончания финала в субботу, и никаких "доказательств" пока предоставлено не было.

Несмотря на то, что представитель Общественной телерадиовещательной компании был готов огласить результаты голосования азербайджанского жюри во время эфира, организаторы конкурса не связались с Баку и объявили свои результаты от нашего имени. Неспособность связаться с Баку они увязали с техническими проблемами.

Однако у нас не было никаких технических проблем с объявлением голосов в прямом эфире. Еще раз подчеркиваем, что мы не давали организаторам никакого права объявлять итоги голосования от имени Общественного телевидения.

Мы ожидаем официального ответа на этот вопрос и планируем, в зависимости от него, предпринять определенные шаги. Надеемся, что возникшая ситуация в скором времени разрешится по справедливости", - говорится в заявлении, распространенном ITV.