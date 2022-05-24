Состоялась первая встреча в формате комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы

БАКУ /Trend/ - 24 мая в рамках реализации достигнутых договоренностей и на основании соответствующих распоряжений двух стран состоялась первая встреча заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева и заместителя премьер-министра Армении Мгера Григоряна на армяно-азербайджанской государственной границе в формате комиссии по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией, сообщает Trend со со ссылкой на МИД Азербайджана.

Стороны подтвердили готовность работать в рамках комиссии по делимитации и другим вопросам. Были обсуждены организационные и процедурные вопросы совместной деятельности комиссии.

Стороны договорились о целесообразности проведения очередных заседаний комиссии, помимо госграницы, и в других местах. Достигнута договоренность о проведении второй встречи в Москве, а третьей - в Брюсселе.

(Перевод: Нубар Кулузаде)