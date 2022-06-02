Историческая победа Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне воодушевила весь тюркский мир - Хафиз Пашаев

БАКУ /Trend/ - Историческая победа Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне воодушевила весь тюркский мир.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал ректор Университета АDА Хафиз Пашаев, выступая на церемонии открытия Международного конгресса социальных наук, проводимого в университете.

Он отметил, что освобождение азербайджанских земель от оккупации стало особой страницей в истории страны.

«Участники конгресса посетят Шушу и увидят последствия армянского вандализма, а также ознакомятся с проводимыми там строительными и восстановительными работами», - добавил ректор вуза.

Он также рассказал о важности проведения этого конгресса.

«Я искренне приветствую участников конгресса в Университете АDА. Нам очень приятно видеть здесь председателя Великого национального собрания Турции Мустафу Шентопа, председателя Милли Меджлиса Азербайджана Сахибу Гафарову, ректоров многих университетов, других представителей сферы образования. Я верю, что будет много интересных и продуктивных дискуссий, и будут установлены новые связи. На этот конгресс прибыло более 520 гостей, направили свои научные исследования более 1000 ученых. Этот конгресс приведет к укреплению наших академических связей и усилит сотрудничество между университетами», - сказал Хафиз Пашаев.

(Перевод: Фидан Мустафаева)