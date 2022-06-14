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Будут избраны новые главы рабочих групп по межпарламентским связям парламента Азербайджана

Политика Материалы 14 июня 2022 15:20
Будут избраны новые главы рабочих групп по межпарламентским связям парламента Азербайджана

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Будут избраны новые руководители рабочих групп по межпарламентским связям Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, данный вопрос будет обсуждаться на внеочередном заседании Милли Меджлиса 17 мая.

Так, в повестку дня заседания включен проект постановления Милли Меджлиса о внесении изменений в постановление Милли Меджлиса "Об избрании руководителей рабочих групп по межпарламентским связям Милли Меджлиса Азербайджанской Республики".

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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