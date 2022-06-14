Будут избраны новые главы рабочих групп по межпарламентским связям парламента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Будут избраны новые руководители рабочих групп по межпарламентским связям Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, данный вопрос будет обсуждаться на внеочередном заседании Милли Меджлиса 17 мая.

Так, в повестку дня заседания включен проект постановления Милли Меджлиса о внесении изменений в постановление Милли Меджлиса "Об избрании руководителей рабочих групп по межпарламентским связям Милли Меджлиса Азербайджанской Республики".

(Перевод: Нубар Кулузаде)