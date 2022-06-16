В Баку прошла конференция международного конкурса «Кубок моря»

БАКУ /Trend/ - 16 июня в штабе Военно-морских сил состоялась планирующая конференция международного конкурса «Кубок моря», который будет организован в территориальных водах Азербайджана в рамках «Международных армейских игр-2022».

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, на конференции, состоявшейся с участием делегаций Азербайджана, России, Казахстана и Ирана, были обсуждены текущие вопросы и предстоящие работы, связанные с подготовкой к международному конкурсу «Кубок моря». Затем был проведен осмотр учебно-тренировочного комплекса, в котором будет проходить конкурс.

Отметим, что конкурс «Кубок моря» планируется провести в августе текущего года.

(Перевод: Фидан Мустафаева)