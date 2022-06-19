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Позиции азербайджанской армии вновь подверглись обстрелу - минобороны

Политика Материалы 19 июня 2022 14:07
Позиции азербайджанской армии вновь подверглись обстрелу - минобороны

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БАКУ /Trend/ - Позиции азербайджанской армии в направлении Кяльбаджарского района вновь подверглись обстрелу.

Как сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана, в полдень 19 июня вооруженные силы Армении из позиций, расположенных в направлении населенного пункта Юхари Шорджа Басаркечарского района, подвергли обстрелу из снайперских винтовок и стрелкового оружия позиции азербайджанской армиив направлении населенного пункта Зивел Кельбаджарского района государственной границы.

Подразделениями азербайджанской армии приняты адекватные ответные меры.

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