Позиции азербайджанской армии вновь подверглись обстрелу - минобороны

БАКУ /Trend/ - Позиции азербайджанской армии в направлении Кяльбаджарского района вновь подверглись обстрелу.

Как сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана, в полдень 19 июня вооруженные силы Армении из позиций, расположенных в направлении населенного пункта Юхари Шорджа Басаркечарского района, подвергли обстрелу из снайперских винтовок и стрелкового оружия позиции азербайджанской армиив направлении населенного пункта Зивел Кельбаджарского района государственной границы.

Подразделениями азербайджанской армии приняты адекватные ответные меры.