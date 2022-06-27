Президент Ильхам Алиев: Мы осуществили совместно с ООН, Всемирным банком и ЕС оценку нужд для восстановления и реконструкции в трех наших освобожденных от оккупации районах

БАКУ /Trend/ - Мы уже осуществили совместно с Организацией Объединенных Наций, Всемирным банком и Европейским Союзом оценку нужд для восстановления и реконструкции в трех наших освобожденных от оккупации районах.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время своего выступления в видеоформате на церемонии открытия 11-й сессии Всемирного форума городов.

"Наша цель - строительство в соответствии с Целями устойчивого развития инклюзивных, безопасных, надежных и устойчивых городов и сел. В новых городах и селах условия жизни и труда будут составлять единство.

Вся эта работа проводится за счет собственных финансовых ресурсов Азербайджана.

Считаем, что проводимая Азербайджаном столь крупномасштабная работа по реконструкции превращает наши освобожденные территории в лабораторию совершенства в области развития городов. Азербайджан поделится с международной общественностью своим огромным опытом в этой области.

Наряду с этим, важное значение для нас в области реконструкции на освобожденных территориях представляют солидарность с нашей страной и международная поддержка. Это усилит нашу веру в то, что Азербайджан не одинок в своей благородной деятельности.

Мы уже осуществили совместно с Организацией Объединенных Наций, Всемирным банком и Европейским Союзом оценку нужд для восстановления и реконструкции в трех наших освобожденных от оккупации районах.

Мы имели возможность обсудить дальнейшее сотрудничество с исполнительным директором Программы ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT) Маймуной Мохд Шариф в рамках ее визита в Азербайджан в марте этого года. Госпожа исполнительный директор посетила освобожденный город Агдам и увидела масштаб разрушений. Мы намерены теснее сотрудничать с UN-HABITAT в области реконструкции наших освобожденных территорий и ожидаем, что специалисты организации станут участниками процесса реконструкции", - сказал глава государства.