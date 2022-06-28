Армяне за 30 лет оккупации ничего не создали на наших землях, а мы почти за два года строим города с нуля - Эльшад Гасанов (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Поездка Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Гейгельский, Кяльбаджарский и Лачинский районы, его участие в церемониях открытия и закладки фундамента, личный контроль за проводимыми работами вселили в каждого из нас чувство гордости и радости. Ускоренный процесс восстановления, проводимый Азербайджанским государством на освобожденных территориях, усиление военных оборонительных систем в Карабахе и Восточном Зангезуре, действительно, вызывают гордость.

Об этом сказал в интервью авторскому видеопроекту АМИ Trend "Актуально с Сахилем Керимли" ветеран первой Карабахской войны, политический эксперт Эльшад Гасанов.

По его словам, новые и современные инфраструктурные проекты, реализуемые под непосредственным руководством Президента Азербайджана на освобожденных территориях, показывают экономические возможности нашей страны.

"Азербайджанское государство демонстрирует всему миру свою силу. Восстанавливая Карабах и Восточный Зангезур, мы показываем, что наш народ является созидателем. Армяне на протяжении 30 лет [оккупации] ничего не создали на наших землях. А мы почти за два года с нуля строим села, поселки и города. Это также демонстрирует, как Президент Азербайджана связан со своей землей, народом и государством. Мы уверены, что освобожденные под руководством Президента Ильхама Алиева земли вскоре станут одним из самых красивых мест в мире", - сказал Гасанов.

По его словам, несмотря на то, что Азербайджан одержал победу над Арменией в 44-дневной Отечественной войне, определенные угрозы все еще существуют.

"Поэтому наши военные оборонительные системы развиваются на самом высоком уровне. На этих территориях продолжаются работы в целях укрепления защиты Карабаха и Восточного Зангезура, решительного предотвращения любой угрозы со стороны противника. Создаются новые формирования командо, повышается мощь нашей армии. И это, конечно, очень важный вопрос. Президент Азербайджана, Победоносный Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев поставил в этом направлении очень серьезные задачи. Это цели, поставленные на несколько десятилетий вперед", - сказал Гасанов.

Trend представляет вниманию читателей видеоверсию этого интервью.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)