Великобритания рассматривает вопрос выделения дополнительных средств на разминирование в Карабахе

ЗАНГИЛАН /Trend/ - Великобритания рассматривает вопрос предоставления дополнительных средств на содействие процессу разминирования в Карабахе.

Об этом сказал в среду Trend посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп.

«Великобритания рада содействовать Азербайджану в процессе разминирования. Очень приятно видеть, что некоторые территории уже очищены от мин. Мы всегда ищем новые возможности для предоставления большего финансирования в этом направлении. Надеюсь, что в скором времени мы объявим о новом финансировании», - сказал Шарп.

По его словам, Великобритания уже выделила ПРООН 500 тысяч фунтов стерлингов на поддержку Агентства Азербайджана по разминированию.

Британские компании предоставляют Азербайджану технические консультации, нетехнические услуги, стандарты противоминной деятельности, отметил дипломат.

«Мы продолжаем поощрять обе стороны к ускорению мирного процесса. Мы также поддерживаем усилия ЕС по оказанию содействия Азербайджану и Армении в этом процессе. Это очень долгий процесс, однако мы уже видим положительные изменения, которых не было за последние 30 лет», - сказал посол.