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Бакинская конференция заслуживает высокой оценки за развитие отношений на парламентском уровне - вице-спикер парламента Венесуэлы

Политика Материалы 1 июля 2022 13:41
Бакинская конференция заслуживает высокой оценки за развитие отношений на парламентском уровне - вице-спикер парламента Венесуэлы

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Венесуэла поддерживает цель создания совместными усилиями лучшего мира. Бакинская конференция Парламентской сети Движения неприсоединения имеет важное значение для деятельности этой организации.

Как сообщает Trend, об этом заявила в пятницу вице-спикер Национальной ассамблеи (парламент) Венесуэлы Ванесса Юнес Монтеро Лопес на Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения.

По ее словам, Венесуэла намерена наладить сотрудничество со всеми странами-участницами Движения неприсоединения.

«Мы должны работать сообща, чтобы создать более гуманный мир, чтобы преодолеть вызовы, стоящие перед человечеством. Учитывая председательство Азербайджана в организации, мы готовы сообща продвигать эти инициативы. Считаем, что Бакинская конференция заслуживает высокой оценки за развитие отношений на парламентском уровне», - сказала Лопес.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

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