Джейхун Байрамов встретился с председателем Сената Иордании (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 1 июля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с председателем Сената (парламент) Иордании Фейсалом аль-Файезом.

Как сообщили Trend в министерстве иностранных дел Азербайджана, Байрамов на встрече отметил, что личное участие председателя Сената Иордании в Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения внесло вклад как в ее работу, так и в развитие связей между двумя странами.

Министр с удовлетворением отметил сотрудничество Азербайджана и Иордании в рамках двусторонних и многосторонних платформ, в том числе ОИС и Движения неприсоединения.

Глава МИД также отметил, что в будущем году будет отмечаться 30-летие со дня установления дипломатических отношений между двумя странами, и важность организации мероприятий по этому случаю.

Аль-Файез, в свою очередь, заявил, что иорданская сторона заинтересована в развитии отношений с Азербайджаном.

По его словам, в связи с этим важно интенсифицировать двусторонние визиты.

Председатель Сената Иордании отметил активную роль Азербайджана в рамках председательства в Движении неприсоединения, подчеркнув, что выдвинутые нашей страной инициативы заслуживают похвалы.

Он также отметил необходимость повышения роли Движения неприсоединения на глобальном уровне на фоне ряда тревожных событий, происходящих в настоящее время в мире.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)