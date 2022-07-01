Секретари советов безопасности тюркских государств встретились в Анкаре и Стамбуле

БАКУ /Trend/ - В турецких города Анкара и Стамбул состоялись первые встречи секретарей советов безопасности государств-членов и -наблюдателей Организации тюркских государств.

Как передает Trend, на заседании, проходящем с 29 июня по 1 июля, Азербайджан представляла делегация во главе с секретарем Совета Безопасности Азербайджанской Республики Рамилем Усубовым.

На заседаниях главы делегаций обсудили сотрудничество в военной, экономической, энергетической, транспортной сферах, в сфере продовольственной безопасности, информационной безопасности, борьбы с терроризмом и транснациональной организованной преступностью. Состоялся обмен мнениями по преодолению современных вызовов и угроз в этом направлении, и было подчеркнуто, что укрепление сотрудничества между тюркскими государствами в этих сферах имеет важное значение.

Делегации, принятые Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, также встретились с министром внутренних дел Турции Сулейманом Сойлу и руководством Организации национальной безопасности. Кроме того, делегации посетили компанию TÜSAŞ и ознакомились на месте с достижениями Турции в области оборонной промышленности.