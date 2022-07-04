Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в госбюджет на 2022 год

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в закон "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год".

Как сообщает Trend, в соответствии с законом, доходы пересмотренного госбюджета на нынешний год утверждаются в размере 29 197 800,0 тысячи манатов, расходы - 32 303 800,0 тысячи манатов (в том числе централизованные доходы - 28 167 624,0 тысячи манатов, местные доходы - 1 030 176,0 тысячи манатов, централизованные расходы - 31 233 684,0 тысячи манатов, местные расходы - 1 070 116,0 тысячи манатов).