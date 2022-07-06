Достигнут прогресс в деятельности трехсторонней рабочей группы по разблокированию транспортных связей на Южном Кавказе – МИД России

БАКУ /Trend/ - Достигнут определенный прогресс в деятельности трехсторонней рабочей группы по разблокированию транспортных связей на Южном Кавказе.

Как сообщает Trend, об этом сказал в среду в ходе еженедельного брифинга заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев.

«Работа в рамках трехсторонней рабочей группы по разблокированию всех экономических и транспортных связей на Южном Кавказе под сопредседательством вице-премьеров Азербайджана, России и Армении продолжается. По итогам состоявшегося 3 июня в Москве 10-го заседания трехсторонней рабочей группы, а также сопредседателей на полях Петербургского международного экономического форума достигнут определенный прогресс. Удалось сблизить позиции сторон по различным аспектам восстановления транспортных коммуникаций. Как известно, в рамках трехсторонней рабочей группы обсуждается запуск железнодорожного и автомобильного сообщения в регионе в интересах Азербайджана, Армении и их соседей. О результатах своей работы сопредседатели отдельно проинформируют СМИ, когда будут достигнуты конкретные договоренности», - отметил он.