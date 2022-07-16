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В Азербайджане учреждена новая медаль

Политика Материалы 16 июля 2022 18:38
В Азербайджане учреждена новая медаль

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане учреждена новая медаль.

Как сообщает Trend, Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон "О внесении изменений в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджана" в связи с учреждением юбилейной медали "20-летие института уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики (2002-2022)".

Согласно закону, учреждена юбилейная медаль Азербайджанской Республики "20-летие института уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики (2002-2022)".

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