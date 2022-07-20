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Джейхун Байрамов обсудил с Сергеем Лавровым транспортно-транзитные вопросы в регионе

Политика Материалы 20 июля 2022 20:26
Джейхун Байрамов обсудил с Сергеем Лавровым транспортно-транзитные вопросы в регионе

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БАКУ /Trend/ - 20 июля состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и его российского коллеги Сергея Лаврова.

Как сообщили Trend в МИД Азербайджана, собеседники обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня и текущую региональную ситуацию. Была подчеркнута важность полного выполнения положений трехсторонних заявлений, принятых лидерами Азербайджана, России и Армении.

Кроме того, главы МИД обменялись мнениями по транспортно-транзитным вопросам в регионе, в частности, отметили важность расширения потенциала транспортного коридора Север-Юг, проходящего через территорию России, Азербайджана и Ирана.

Стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)

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