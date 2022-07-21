Новый президент SOCAR Ровшан Наджаф - БИОГРАФИЯ

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Ровшана Чингиз оглу Наджафа президентом Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Как сообщает Trend, Ровшан Наджаф родился 9 апреля 1982 года в городе Баку.

В 1997 году поступил в Азербайджанский государственный экономический университет на факультет международных экономических отношений, в 2001 году получил степень бакалавра, а в 2003 году с отличием окончил магистратуру.

В 2007-2008 годах учился в Колумбийском университете США по стипендиальной программе SOCAR, успешно окончил магистерскую программу по управлению экономической политикой.

Трудовую деятельность начал в 2001 году лаборантом на кафедре международных экономических отношений и маркетинга Азербайджанского государственного экономического университета.

В 2003-2007 годах работал советником и старшим советником в отделе инвестиционной политики департамента инвестиций и международного экономического сотрудничества министерства экономического развития Азербайджана.

В 2008-2009 годах работал начальником отдела контрактов по инвестициям Управления инвестиций SOCAR.

В 2009-2010 годах был заведующим отделом внешнеэкономических связей и помощником министра экономического развития.

В 2010-2018 годах работал заместителем исполнительного директора и исполнительным директором ОАО «Азербайджанская инвестиционная компания».

Распоряжением Президента Азербайджана от 11 мая 2018 года назначен заведующим отделом инновационного развития и электронного правительства Администрации Президента Азербайджанской Республики.

Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 28 августа 2019 года назначен председателем правления Службы финансового мониторинга.

Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 11 февраля 2020 года назначен заместителем министра экономики.

Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 23 декабря 2021 года назначен первым заместителем министра экономики.

Доктор философии по экономике.

Государственный советник 3-го класса.

Женат, имеет 2 детей.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)