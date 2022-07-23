Сотрудничество Азербайджана и Казахстана в сфере СМИ имеет высокий потенциал развития - Владимир Курятов

ШУША /Trend/ - Сотрудничество между Азербайджаном и Казахстаном в сфере СМИ имеет высокий потенциал развития.

Об этом сказал Trend первый заместитель председателя правления АО "Республиканская газета "Егемен Қазақстан" Владимир Курятов в кулуарах первого Международного медиа-форума на тему "Глобальные тенденции и новые вызовы в области средств массовой информации", прошедшего в Шуше при организации Агентства развития медиа Азербайджана.

По его словам, важным фактором в развитии отношений между Азербайджаном и Казахстаном является обмен информацией.

Он также отметил, что необходимо плотнее развивать культурные связи между двумя братскими государствами, больше узнавать друг о друге. В этом смысле сотрудничество в рамках Организации тюркских государств играет большую роль, сказал Курятов.

По его мнению, сегодня невозможно очертить границы в масс-медиа.

"В этом плане актуальность Международного медиа-форума очевидна, ведь все представители СМИ из разных стран, которые присутствуют здесь, сталкиваются с одинаковыми проблемами, такими как "фейк-ньюс", влияние социальных сетей на сознание масс. Считаю, что соцсети в целом - это как атомная энергия: они могут работать как во благо, так и во вред. И в этом смысле профессиональное сообщество журналистов находится в неравной конкуренции с блогерами", - сказал Курятов.

По его словам, для повышения медиа-грамотности необходимо вводить специальное обучение в школах и университетах.

Курятов также сообщил, что в казахстанских школах это уже очень успешно практикуется, внедряются новые программы для повышения уровня культуры и медиа-грамотности.

"Если общество активно потребляет фейковые новости - это болезнь всего общества. Вводить законы чревато, их непринятие вызовет общественный резонанс. Повышение уровня культуры, умение обращаться к разным источникам информации для составления полной картины о происходящем - вот над чем нужно работать как в Казахстане, так и в Азербайджане", - добавил он.

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