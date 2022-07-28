Распространение ложной информации об армии недопустимо – Комментарий

БАКУ /Trend/ - Сообщение Генпрокуратуры о распространении недостоверной информации некоторыми сайтами и пользователями социальных сетей в целях подрыва репутации азербайджанской армии, создания искусственного ажиотажа среди граждан, а также для того, чтобы бросить тень на работу, проводимую в направлении укрепления обороноспособности государства, доказывает то, что некоторые до сих не извлекли уроков из апрельских и Товузских боев, а также 44-дневной войны. Все это также свидетельствует о том, насколько опасной с точки зрения защиты общественных интересов является позиция постоянно недовольных лиц, пытающихся противостоять закону "О медиа", а также соответствующим законодательным актам, связанным с информационной безопасностью.

Об этом сказал Trend политический обозреватель, заслуженный журналист Эльчин Мирзабейли.

По его словам, гибкая реакция Генеральной прокуратуры на происходящее должна быть, безусловно, оценена.

«Но защита общественных интересов - это задача не только Генеральной прокуратуры, правоохранительных органов и органов безопасности. Как у государства есть обязанности перед гражданами, которые вытекают из Конституции и других законодательных актов, так и у граждан есть обязанности и ответственность перед государством. Как говорится в пункте 3 статьи 24 Конституции Азербайджана, "Права и свободы включают в себя ответственность и обязанности каждого перед обществом и другими лицами. Злоупотребление правами не допускается".

Происходящее еще раз актуализирует вопросы, содержащиеся в распоряжении Президента Азербайджана от 24 сентября 2014 года "О некоторых мерах безопасности на линии соприкосновения Вооруженных сил Азербайджанской Республики и вооруженных сил Республики Армения".

В указанном распоряжении подчеркивается важность организации разъяснительной работы среди жителей населенных пунктов, расположенных в прифронтовой зоне, о недопустимости распространения информации относительно дислокации войск, военно-политических и оперативных условий, а также иной информации, способной нанести ущерб национальной безопасности Азербайджана. Некоторые моменты, содержащиеся в сообщении Генеральной прокуратуры, также свидетельствуют о том, что этот процесс должен быть постоянным, а просветительская работа - непрерывной", - сказал Мирзабейли.

Кроме того, как отмечается в распоряжении, министерство обороны Азербайджана должно принять меры по повышению гибкости работы пресс-службы министерства в связи с информированием населения о ситуации в прифронтовой зоне, отметил политический обозреватель.

"Этот процесс должен не носить характер кампании, а осуществляться более профессионально и гибко.

Все вышесказанное обуславливает необходимость более жесткой борьбы с лицами, злоупотребляющими свободой слова, выражения мнений и печати, с теми, кто пытается зарабатывать деньги незаконным путем, используя подконтрольные им интернет-ресурсы, кто не понимает своей ответственности перед обществом и государством, порочит имя журналиста.

Свобода слова, мнений и печати ни в коем случае не должна угрожать безопасности гражданина, общества и государства, ущемлять общественные интересы.

В пункте 2 статьи 10 Конвенции "О защите прав человека и основных свобод" отмечается, что осуществление этих свобод, налагающее обязанности и ответственность, может быть сопряжено с определенными формальностями, условиями, ограничениями или санкциями, которые предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе в интересах национальной безопасности, территориальной целостности или общественного порядка, в целях предотвращения беспорядков или преступлений, охраны здоровья и нравственности, защиты репутации или прав других лиц, предотвращения разглашения информации, полученной конфиденциально, или обеспечения авторитета и беспристрастности правосудия.

Осуществляемые Генеральной прокуратурой меры не только полностью отвечают требованиям Конвенции "О защите прав человека и основных свобод", но и служат обеспечению безопасности граждан Азербайджана, защите общественных интересов", - сказал Мирзабейли.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)