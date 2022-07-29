Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в закон "О статусе депутата Милли Меджлиса"

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в закон «О статусе депутата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики».

Согласно документу, в закон «О статусе депутата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики» вносятся следующие изменения:

- по статье 21:

1.1.1. отменяются первая, вторая и шестая части;

1.1.2. в третьей части слова «в размере 2 475 манатов» заменяются словами «в сумме 3 550 манатов»;

1.1.3. в пятой части слова «в однократном размере» заменяются словами «в двукратном размере».

Из статьи 29 исключается второе предложение.

Дата вступления данного закона в силу - с 1 июля 2022 года.