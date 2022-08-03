Международное сообщество, безусловно, должно помочь Азербайджану в разминировании освобожденных территорий – американские эксперты

БАКУ /Trend/ – Если международное сообщество может помочь Азербайджану в разминировании освобожденных территорий, то оно, безусловно, должно это сделать, сказал Trend бывший посол США в Азербайджане Роберт Секута.

Он выразил беспокойство по поводу случаев подрыва на минах в Карабахе, в результате которых гибнут люди, и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

«Это чрезвычайно опасная, но очень важная работа. Я помню встречу с представителями ANAMA (ныне - Агентство по разминированию) во время моей первой поездки в Гянджу после прибытия в Азербайджан в качестве посла и знаю, что в стране есть компетентные специалисты в сфере разминирования», - сказал Секута.

Экс-посол подчеркнул, что мины и неразорвавшиеся боеприпасы являются проблемой во многих странах мира, например, в Египте, который, возможно, является самой заминированной страной в мире, а также на Западных Балканах и в некоторых частях Западной Европы.

По его словам, специалисты, занимающиеся очисткой территорий от неразорвавшихся боеприпасов, оставшихся после конфликта, должны делиться знаниями и опытом друг с другом, чтобы каждый мог эффективно противостоять угрозе, которую представляют эти смертоносные предметы.

Бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Ричард Хогланд, в свою очередь, считает, что необходимо принять конвенцию о запрете применения мин.

«Печальная правда заключается в том, что разминирование после конфликта - это долгая и неизбежно неточная операция. Даже по самым точным картам сложно определить местонахождение каждой мины. Существуют исключительно квалифицированные саперные группы, такие как Halo Trust, но даже они не всегда находят каждую мину. Возможно, международному сообществу пора принять конвенцию о запрете применения мин. Это приведет к разногласиям, но об этом, безусловно, стоит подумать», - сказал Хогланд.

Отметим, что только за первые семь месяцев 2022 года от взрывов мин и неразорвавшихся боеприпасов в Азербайджане пострадали 35 и погибли три человека, в том числе два - в результате взрыва кассетных боеприпасов. В период с 10 ноября 2020 года по 1 августа 2022 года в результате взрывов мин и неразорвавшихся боеприпасов пострадали 102 мирных жителя. Погибли 32 человека, 70 получили ранения.

Твиттер: @Lyaman_Zeyn