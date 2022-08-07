Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны

БАКУ /Trend/ - Распространенная министерством обороны Армении информация о якобы открытии огня подразделениями нашей армии на азербайджано-армянской государственной границе и ранении в результате этого военнослужащего вооруженных сил Армении является ложью, сообщили Trend в пресс-службе минобороны Азербайджана.

"Сообщаем, что наши подразделения не открывали огонь в указанном направлении. Нет никаких реальных оснований очередной такой провокационной информации противоположной стороны", - отметили в ведомстве.