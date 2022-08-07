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Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны

Политика Материалы 7 августа 2022 13:12 (UTC +04:00)
Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны

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БАКУ /Trend/ - Распространенная министерством обороны Армении информация о якобы открытии огня подразделениями нашей армии на азербайджано-армянской государственной границе и ранении в результате этого военнослужащего вооруженных сил Армении является ложью, сообщили Trend в пресс-службе минобороны Азербайджана.

"Сообщаем, что наши подразделения не открывали огонь в указанном направлении. Нет никаких реальных оснований очередной такой провокационной информации противоположной стороны", - отметили в ведомстве.

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