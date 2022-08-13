Армения совершает экологический террор против Ирана через реку Араз – что предпримет Тегеран?

БАКУ/Trend/ - Несмотря на все усилия по восстановлению мира на Южном Кавказе и за его пределами после освобождения азербайджанских земель от оккупации, Армения продолжает препятствовать этому процессу. Здесь речь идет не только о неконструктивных действиях Армении в политической плоскости, но и об экологическом терроре, который Ереван совершал и продолжает совершать против своих соседей.

От экологической катастрофы, источником которой является Армения, страдает не только Азербайджан, но и Иран, который неоднократно поднимал вопрос, в частности, о загрязнении реки Араз Арменией. Но по всей видимости, этого недостаточно, так как соседняя страна и по сей день загрязняет эту реку, которая является значимым источником для орошения земель как в Азербайджане, так и в Иране.

В результате деятельности только Мецаморской АЭС в реку Араз ежедневно сбрасывается 12-16 тысяч кубометров радиоактивных отходов, не говоря уже об отходах горнодобывающих компаний на территории Армении. Это ставит под угрозу использование речной воды в качестве питьевого и ирригационного источника.

Трансграничные водные потоки, идущие из Армении и впадающие в реку Араз, буквально стали коллекторами промышленных отходов предприятий, расположенных в Гафане и Гаджаране. Чтобы подтолкнуть Ереван к строительству водоочистных сооружений, этот вопрос неоднократно поднимался как Азербайджаном, так и Ираном, но никаких действий со стороны Армении предпринято не было. Кроме того, посол Германии в Азербайджане Вольфганг Маниг сообщил, что несколько лет назад Германия предложила Армении построить очистные сооружения, чтобы остановить загрязнение реки Араз, но вопрос до сих пор не решен. В результате сточные воды промышленных предприятий Армении по-прежнему стекают в реку Араз. По своим размерам река Араз, вторая по величине на Южном Кавказе и самый крупный правый приток Куры, является основным источником воды, и ее загрязнение угрожает безопасности всех приграничных стран.

Загрязнение Арменией водных ресурсов стран региона также грубо нарушает принципы Конвенции ООН по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер. Более того, большую угрозу представляет уровень загрязнения Охчучая, впадающего в Араз. В связи с состоянием реки были проведены 58 мониторингов. Пробы брались с трех разных направлений реки. Было взято более 150 проб воды и более 180 проб донных отложений. На основе этих образцов был проведен физико-химический анализ. Выяснилось, что уровень загрязнения реки в 5-7 раз превышает норму. К сожалению, ее загрязнение продолжается и сегодня. Уровень содержания в воде тяжелых и других металлов в настоящее время в 5-7 раз больше нормы.

Для Ирана решение экологической проблемы реки Араз имеет принципиальное значение. Иран неоднократно выражал озабоченность загрязнением трансграничных рек и опасностью, которая угрожает реке Араз. На заседании армяно-иранской межправительственной совместной рабочей группы, состоявшемся в Тебризе в ноябре 2019 года, были обсуждены вопросы предотвращения загрязнения реки Араз. В начале 2021 года министр энергетики Ирана отметил, что Ереван не предпринимает достаточных шагов, чтобы остановить сброс отходов в Араз. В мае 2022 года во время своего визита в Армению генеральный прокурор Ирана поднял перед официальными лицами страны вопрос загрязнения воды и сообщил, что Тегеран и Ереван планируют создать специальную комиссию для расследования загрязнения реки Араз.

Кроме того, недавно на встрече с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым министр иностранных дел Ирана Гусейн Амир Абдуллахийан сказал, что загрязнение реки Араз и экологические проблемы реки вызывают обеспокоенность Тегерана. А несколько дней назад глава иранской провинции Восточный Азербайджан Абедин Хоррам на встрече с послом Армении в Иране Арсеном Авагяном сказал, что река Араз имеет большое значение для Ирана и что его страна ожидает от Армении серьезных шагов для контролирования отходов горнодобывающей промышленности.

В парламенте Ирана неоднократно проводились обсуждения по поводу загрязнения реки Араз Арменией. В докладах, заслушанных в парламенте страны, отмечалось, что причиной роста онкологических заболеваний среди населения Муганского района Ардебильской области является загрязнение реки Араз Арменией. Иранские докладчики подчеркивали, что Армения нанесла большой ущерб экологии, сбросив в реку радиоактивные отходы. На территории Ирана вдоль реки Араз расположены плодородные земли, здесь развито сельское хозяйство. Местные фермеры используют реку Араз в качестве поливной воды. Загрязнение Арменией речных вод токсическими веществами приводит к снижению продуктивности сельского хозяйства и росту различных заболеваний среди населения.

Как сказал Trend бывший депутат парламента Ирана Мохаммад Хасаннеджад, загрязнение Арменией реки Араз - очевидная проблема для всех.

«Достаточно посмотреть на реку с иранской стороны ниже моста Нордуз. Небольшой ручей с армянской стороны впадает в Араз, и в этом месте голубой цвет воды переходит в цвет цемента. Причина – выброс медьсодержащих отходов. Армянская сторона игнорирует этот вопрос, ждет его решения Ираном. Можно предположить, что либо армянская сторона равнодушна ко всем вопросам, либо Ереван считает, что Иран вынужден соглашаться с Арменией», - сказал он.

Хасаннеджад отметил, что будучи депутатом он посещал в связи с этим Армению, чтобы ознакомиться с ситуацией на месте.

«Со времен СССР здесь был медный рудник, отходы которого транспортировались в другое место по трубопроводам. Однако позже эти трубопроводы прогнили и в результате отходы начали утекать в реку Араз», - сказал он.

По словам бывшего депутата, загрязнение реки Араз – это не только экологическая проблема, но и проблема безопасности.

«Министерству иностранных дел Ирана следует принять меры для предотвращения загрязнения реки Араз. Я придерживаюсь мнения, что Иран не действовал решительно в этом вопросе», - заключил Хасаннеджад.

Похоже, Тегеран намерен серьезно заняться вопросом восстановления экологической безопасности. Возникает вопрос, сможет ли Иран, наконец, заставить Армению принять соответствующие меры по предотвращению загрязнения окружающей среды, создавшему и множество угроз для региона Южного Кавказа? Однако на протяжении многих лет призывы к Еревану действовать на данном этапе не давали никаких результатов. Армения продолжает загрязнять трансграничные воды, угрожая экологической безопасности региона. Азербайджану и Ирану недостаточно предпринять совместные шаги по устранению причиненного экологического ущерба на нынешнем этапе. Подобные шаги со стороны Армении могут помочь решить проблему. В противном случае загрязнение реки Араз может привести к экологической катастрофе не только для Азербайджана и Ирана, но и для всех стран Каспийского бассейна.

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