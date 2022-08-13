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Состоялось открытие конкурса «Мастера артиллерийского огня» (ФОТО)

Политика Материалы 13 августа 2022 21:55 (UTC +04:00)
Состоялось открытие конкурса «Мастера артиллерийского огня» (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - В столице Казахстана - городе Нур-Султан состоялась торжественная церемония открытия конкурса «Мастера артиллерийского огня», проходящего в рамках «Армейских международных игр – 2022», передает Trend.
В церемонии приняли участие министр обороны Республики Казахстан генерал-полковник Руслан Жаксылыков и его заместители, заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин, военные атташе, команды и журналисты.
Поприветствовав гостей, министр обороны Республики Казахстан генерал-полковник Руслан Жаксылыков поздравил команды с началом конкурса «Мастера артиллерийского огня», проходящего в рамках «Армейских международных игр», и пожелал им успехов.
Генерал-полковник Р.Жаксылыков отметил особую роль Игр в формировании и развитии международного сотрудничества.
Затем был поднят флаг Армейских международных игр, команды-участницы исполнили гимн состязаний.
После официальной части мероприятия членам команд, делегаций и официальным лицам была представлена концертная программа.
Отметим, что в конкурсе «Мастера артиллерийского огня», который продлится до 24 августа, принимают участие команды Азербайджана, Беларуси, Казахстана, России, Армении, Таджикистана, Зимбабве, Венесуэлы и Кыргызстана.

Состоялось открытие конкурса «Мастера артиллерийского огня» (ФОТО)
Состоялось открытие конкурса «Мастера артиллерийского огня» (ФОТО)
Состоялось открытие конкурса «Мастера артиллерийского огня» (ФОТО)
Состоялось открытие конкурса «Мастера артиллерийского огня» (ФОТО)
Состоялось открытие конкурса «Мастера артиллерийского огня» (ФОТО)
Состоялось открытие конкурса «Мастера артиллерийского огня» (ФОТО)
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