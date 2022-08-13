Состоялось открытие конкурса «Мастера артиллерийского огня» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В столице Казахстана - городе Нур-Султан состоялась торжественная церемония открытия конкурса «Мастера артиллерийского огня», проходящего в рамках «Армейских международных игр – 2022», передает Trend.

В церемонии приняли участие министр обороны Республики Казахстан генерал-полковник Руслан Жаксылыков и его заместители, заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин, военные атташе, команды и журналисты.

Поприветствовав гостей, министр обороны Республики Казахстан генерал-полковник Руслан Жаксылыков поздравил команды с началом конкурса «Мастера артиллерийского огня», проходящего в рамках «Армейских международных игр», и пожелал им успехов.

Генерал-полковник Р.Жаксылыков отметил особую роль Игр в формировании и развитии международного сотрудничества.

Затем был поднят флаг Армейских международных игр, команды-участницы исполнили гимн состязаний.

После официальной части мероприятия членам команд, делегаций и официальным лицам была представлена концертная программа.

Отметим, что в конкурсе «Мастера артиллерийского огня», который продлится до 24 августа, принимают участие команды Азербайджана, Беларуси, Казахстана, России, Армении, Таджикистана, Зимбабве, Венесуэлы и Кыргызстана.