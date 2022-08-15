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Состоялось открытие конкурса ”Танковый биатлон" в рамках "Армейских международных игр-2022" (ФОТО)

Политика Материалы 15 августа 2022 20:54 (UTC +04:00)
Состоялось открытие конкурса ”Танковый биатлон" в рамках "Армейских международных игр-2022" (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - На московском военном полигоне Алабино состоялась церемония открытия конкурса "Танковый биатлон", который проходит в рамках соревнований "Армейские международные игры-2022".

Как сообщили Trend в понедельник в министерстве обороны Азербайджана, после церемонии открытия второй состав азербайджанской команды соревновался в первом дивизионе с командой Монголии

Азербайджанские танкисты, попробовавшие свои силы в "индивидуальном вождении", успешно выступили и на следующем этапе соревнований.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Состоялось открытие конкурса ”Танковый биатлон" в рамках "Армейских международных игр-2022" (ФОТО)
Состоялось открытие конкурса ”Танковый биатлон" в рамках "Армейских международных игр-2022" (ФОТО)
Состоялось открытие конкурса ”Танковый биатлон" в рамках "Армейских международных игр-2022" (ФОТО)
Состоялось открытие конкурса ”Танковый биатлон" в рамках "Армейских международных игр-2022" (ФОТО)
Состоялось открытие конкурса ”Танковый биатлон" в рамках "Армейских международных игр-2022" (ФОТО)
Состоялось открытие конкурса ”Танковый биатлон" в рамках "Армейских международных игр-2022" (ФОТО)
Состоялось открытие конкурса ”Танковый биатлон" в рамках "Армейских международных игр-2022" (ФОТО)
Состоялось открытие конкурса ”Танковый биатлон" в рамках "Армейских международных игр-2022" (ФОТО)
Состоялось открытие конкурса ”Танковый биатлон" в рамках "Армейских международных игр-2022" (ФОТО)
Состоялось открытие конкурса ”Танковый биатлон" в рамках "Армейских международных игр-2022" (ФОТО)
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