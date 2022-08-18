Воздушное пространство Азербайджана надежно защищается - минобороны (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Подразделения противовоздушной обороны Военно-воздушных сил Азербайджана несут круглосуточную службу, воздушное пространство находится под постоянным наблюдением и принимаются соответствующие меры.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, благодаря высокой боеготовности и бдительности подразделений ПВО 13 августа в районе города Шуша был обнаружен и посажен особым способом квадракоптер незаконных армянских вооруженных формирований, пытавшийся осуществить разведывательные полеты над азербайджанскими позициями.

Личный состав азербайджанской армии, несущий боевое дежурство на азербайджано-армянской границе, а также на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, готов предотвратить любую провокацию.

(Перевод: Нубар Кулузаде)