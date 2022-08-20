...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Стартовал очередной этап конкурса "Снайперский рубеж" (ФОТО)

Политика Материалы 20 августа 2022 17:03 (UTC +04:00)
Стартовал очередной этап конкурса "Снайперский рубеж" (ФОТО)

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - В рамках соревнований "Армейские международные игры-2022" в городе Йезд Исламской Республики Иран состоялась жеребьевка с целью определения очередности выполнения эпизодов второго этапа конкурса "Снайперский рубеж".

Как сообщили Trend в субботу в министерстве обороны Азербайджана, по итогам жеребьевки азербайджанская команда выполнит эпизоды под седьмым порядковым номером.

Затем в соответствии с планом конкурса был дан старт процессу подготовки ко второму этапу. Военнослужащие провели пробные стрельбы из пистолетов.

Отметим, что на втором этапе международного конкурса снайперы будут соревноваться в парах.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Стартовал очередной этап конкурса "Снайперский рубеж" (ФОТО)
Стартовал очередной этап конкурса "Снайперский рубеж" (ФОТО)
Стартовал очередной этап конкурса "Снайперский рубеж" (ФОТО)
Стартовал очередной этап конкурса "Снайперский рубеж" (ФОТО)
Стартовал очередной этап конкурса "Снайперский рубеж" (ФОТО)
Стартовал очередной этап конкурса "Снайперский рубеж" (ФОТО)
Стартовал очередной этап конкурса "Снайперский рубеж" (ФОТО)
Стартовал очередной этап конкурса "Снайперский рубеж" (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости