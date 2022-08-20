Стартовал очередной этап конкурса "Снайперский рубеж" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках соревнований "Армейские международные игры-2022" в городе Йезд Исламской Республики Иран состоялась жеребьевка с целью определения очередности выполнения эпизодов второго этапа конкурса "Снайперский рубеж".

Как сообщили Trend в субботу в министерстве обороны Азербайджана, по итогам жеребьевки азербайджанская команда выполнит эпизоды под седьмым порядковым номером.

Затем в соответствии с планом конкурса был дан старт процессу подготовки ко второму этапу. Военнослужащие провели пробные стрельбы из пистолетов.

Отметим, что на втором этапе международного конкурса снайперы будут соревноваться в парах.

(Перевод: Нубар Кулузаде)