Азербайджан заставляет побежденную Армению выполнить ее обязательства в рамках заявления от 10 ноября 2020 года - Анализ

БАКУ /Trend/ - В городе Лачин, селах Забух и Сус проводится необходимая работа по устранению последствий военного преступления, совершенного Арменией в период оккупации - незаконного расселения, и по возвращению бывших вынужденных переселенцев на родные земли. В этом направлении выполняются соответствующие поручения Президента Ильхама Алиева. А армяне, как и почти два года назад, покидая принадлежащие азербайджанцам земли, поджигают леса, уничтожают все, что могут.

Военный эксперт Адалят Вердиев сказал Trend, что, как и в случае с другими находившимися под оккупацией землями, в течение 30 лет армянскими боевиками разрушались и села Лачинского района. Инфраструктура, принадлежащая азербайджанцам, была либо разрушена, сожжена, либо вывезена. Он отметил, что хорошо помнит, как армяне устроили фейерверк после оккупации села Гызылджа вблизи села Сус.

"Пока они запускали фейерверк, я и еще 28 человек перевозили наших 11 раненых. Четверо из наших пропали без вести", - сказал он.

Вердиев отметил, что причиной того, что жители Лачина в течение 30 лет были лишены возможности жить в родном краю, является армянское государство. Сегодня же армяне покидают Лачин и близлежащие села.

"Те, кто грабил наши территории с 1992 года и по сей день, при переселении вновь сжигают наши леса, дома", - сказал он.

Вердиев отметил, что Азербайджан заставляет побежденную Армению выполнить ее обязательства, предусмотренные заявлением от 10 ноября 2020 года.

"Это будет очередная победа азербайджанской армии. В достижении этой победы имеется большая роль независимой и планомерной политики, проводимой Верховным главнокомандующим, Президентом Ильхамом Алиевым, а также нашей армии", - сказал он.

Отвечая на вопросы Trend, политолог Ильяс Гусейнов отметил, что Азербайджан выступает за полное выполнение всех пунктов заявления, подписанного 10 ноября 2020 года и предпринимает ряд важных шагов в этом направлении.

"Так, сегодня осуществляется практическая деятельность относительно реализации пункта 6 трехстороннего совместного заявления. Несомненно, в осуществлении этих работ была очень действенной антитеррористическая операция "Возмездие", и это, с одной стороны, переход под контроль нашей армии ряда господствующих высот, получение геостратегического превосходства, а с другой - активизация в политическом и дипломатическом поле. В то же время глава азербайджанского государства расценил антитеррористическую операцию "Возмездие" как карательную меру", - отметил он.

Политолог добавил, что, покидая Лачин и окрестные села, армяне вновь поджигают дома, построенные азербайджанцами, уничтожают флору и фауну, нанося серьезный ущерб экосистеме.

"Осуществление экологического террора может иметь серьезные последствия. Армяне занимаются поджогами на территории даже несмотря на то, что со стороны официального Еревана было дано указание не сжигать дома, и даже сказано, что лица, которые сожгли дома, не получат компенсации. Но мы видим, что в любом случае и леса, и дома поджигаются. Все это совершенно недопустимо. Азербайджан своими практическими шагами, благодаря политической воле и принципиальности главы государства добьется возмещения экологического ущерба, нанесенного армянами", - отметил Гусейнов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)