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Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и Турции

Политика Материалы 23 августа 2022 17:57 (UTC +04:00)
Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и Турции

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Об этом Trend сообщили во вторник в МИД Азербайджана.

Было отмечено, что в ходе телефонного разговора министры обменялись мнениями по текущей региональной ситуации и повестке дня двустороннего сотрудничества. Были обсуждены направления сотрудничества в рамках Организации тюркских государств, а также вопросы деятельности на международных платформах.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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