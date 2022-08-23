Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и Турции

БАКУ /Trend/ - Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Об этом Trend сообщили во вторник в МИД Азербайджана.

Было отмечено, что в ходе телефонного разговора министры обменялись мнениями по текущей региональной ситуации и повестке дня двустороннего сотрудничества. Были обсуждены направления сотрудничества в рамках Организации тюркских государств, а также вопросы деятельности на международных платформах.

(Перевод: Нубар Кулузаде)