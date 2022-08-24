Потерпевшие по делу «Чирагов и другие против Армении» посетили Лачин (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Вынужденные переселенцы, признанные потерпевшими на основании постановления, принятого в 2015 году Европейским судом по правам человека по делу «Чирагов и другие против Армении», посетили родной Лачинский район.

Как сообщает в среду Trend, в ходе поездки вынужденных переселенцев сопровождал полномочный представитель Азербайджана при Европейском суде по правам человека, заместитель председателя Верховного суда Азербайджана Чингиз Аскеров.

Постановление Европейского суда по правам человека по этому делу прецедентного характера является первым и пока единственным документом международного судебного органа, признающим нарушение прав собственности азербайджанских вынужденных переселенцев в период оккупации территорий, и подтверждающим факт оккупации. В постановлении Европейского суда по правам человека отмечается, что именно Армения несет ответственность за все случаи нарушения прав человека в период оккупации территорий Азербайджана. Еще одним обязательством Армении в соответствии с постановлением является создание механизма для рассмотрения претензий азербайджанских вынужденных переселенцев непосредственно к армянскому государству. Однако за прошедшие 7 лет не только Армения не создала этот механизм, но и Комитет министров Совета Европы не оказал для этого никакого воздействия на нее. Также Армения седьмой год не выплачивает компенсацию азербайджанским вынужденным переселенцам, игнорируя решение Европейского суда по правам человека.

(Перевод: Нубар Кулузаде)