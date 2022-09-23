MÜSİAD Azеrbaycan выражает поддержку территориальной целостности Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Армения, совершив с ночи 12 сентября широкомасштабную провокацию на границе с Азербайджаном в направлении Дашкесанского, Кяльбаджарского и Лачинского районов, еще раз продемонстрировала на глазах у мировой общественности, что не отказалась от своих реваншистских намерений.

Об этом сказал Trend руководитель MÜSİAD Azеrbaycan Рашад Джабирли.

Он отметил, что мощная азербайджанская армия, достойно ответив на армянскую провокацию, поставила противника на место.

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своих выступлениях заявляет, что хорошо знает, что и когда нужно делать. Именно решительная позиция главы государства и его политическая победа еще раз показали всему миру, что Азербайджан готов незамедлительно ответить на любой шаг, угрожающий его суверенитету. Очередная военная провокация агрессора-Армении - нежелательная ситуация, которая оказывает свое негативное влияние, создавая препятствия, затягивая процесс установления долгосрочного мира и стабильности в регионе. MÜSİAD Azеrbaycan выражает твердую поддержку территориальной целостности и неприкосновенности международно признанных границ Азербайджана. Выражаем соболезнования нашему народу, семьям шехидов. Да упокоит Аллах души наших шехидов. Желаем исцеления раненым", – сказал Джабирли.

(Перевод: Нубар Кулузаде)