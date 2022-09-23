МИД Азербайджана ответил Ирану по поводу его тезиса об "изменении границ"

БАКУ /Trend/ - Как известно, Азербайджан подвергся агрессии и оккупации. Армянская сторона с применением силы оккупировала двадцать процентов территории Азербайджана, в том числе 132 километров границы с Ираном. В течение 30 лет иранская сторона не высказывала никакого отношения к насильственному изменению границ. Адрес подобных заявлений, подобных тому как "изменение границ в регионе - наша "красная линия", озвученного Ираном, неясен. Как известно, существуют форматы встреч лидеров Азербайджана и Армении в Москве и Брюсселе. Переговоры в этих форматах продолжаются. В рамках переговоров в этих форматах по обоюдному согласию сторон была учреждена Государственная комиссия по делимитации государственной границы и согласован ее состав. Считаем, что вопрос армяно-азербайджанских отношений, в том числе пограничный вопрос двух государств, должен решаться без постороннего вмешательства.

Об этом сказала начальник Управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева в ответ на вопрос местных СМИ касательно высказываний высокопоставленных гражданских и военных лиц Ирана.

Комментируя вопрос, связанный с сегодняшним заявлением иранских пограничных органов об обнаружении и аресте террористической группы на территории приграничного Худаферинского района на границе с Азербайджаном, начальник Управления пресс-службы ответила следующее: "Азербайджано-иранская государственная граница известна как граница дружбы и сотрудничества. Существует образцовый опыт взаимовыгодного сотрудничества азербайджанских и иранских пограничников. Случаи, связанные с нарушением границы и контрабанды, регулируются в рамках прямых контактов между командирами на местах. Сегодняшнее заявление иранских пограничных органов не имеет никакого отношения к азербайджано-иранской государственной границе".

На вопрос представителей СМИ касательно восприятия иранскими официальными лицами Зангезурского коридора как "перерезающего" ирано-армянскую границу и о том, обсуждалось ли это при контактах с иранской стороной, Абдуллаева напомнила, что в связи с освобождением азербайджано-иранской границы от оккупации победоносный Верховный главнокомандующий ВС Азербайджана поздравил азербайджанский и иранский народы.

"Азербайджанская сторона рассматривает свои границы с Ираном как возможность для дальнейшего развития торговли и сотрудничества. В результате армянской оккупации было прервано железнодорожное сообщение не только с Нахчыванской Автономной Республикой, являющейся неотъемлемой частью Азербайджана, но и с Ираном. В соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года продолжаются обсуждения в рамках Комиссии по открытию и восстановлению коммуникаций в регионе. Параллельно азербайджанская сторона подписала с Ираном соглашение о создании инфраструктуры для соединения Восточно-Зангезурского экономического района с Нахчыванской АР через территорию Ирана. Согласно достигнутой договоренности, 22 сентября 2022 года в Зангиланском районе состоялась церемония закладки фундамента автомобильного моста с участием официальных лиц обеих стран. Представление Зангезурского коридора как перерезающего границу Ирана с Арменией далеко от реальности. Напротив, Зангезурский коридор является важным проектом, который еще больше углубляет связи между нашими странами и сулит новые перспективы для регионального сотрудничества", - сказала представитель МИД.

(Перевод: Нубар Кулузаде)