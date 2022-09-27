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Азербайджан вошел в рейтинг лучших стран мира по версии US News & World Report

Политика Материалы 27 сентября 2022 18:04 (UTC +04:00)
Азербайджан вошел в рейтинг лучших стран мира по версии US News & World Report

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Наргиз Садыхова
Наргиз Садыхова
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан вошел в рейтинг лучших стран мира по версии американского журнала US News & World Report, передает Trend во вторник со ссылкой на рейтинг.

Сообщается, что в рейтинге 2022 года Азербайджан занял 73-е место среди 85 стран.

Лучшей страной мира, согласно этому рейтингу, признана Швейцария. В первую тройку также вошли Германия и Канада.

Отметим, что рейтинг US News & World Report составлен при сотрудничестве с BAV Group, подразделением глобальной компании маркетинговых коммуникаций WPP, и Уортонской школой Пенсильванского университета (США).

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