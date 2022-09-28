Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и Турции

БАКУ /Trend/ - 28 сентября 2022 года состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Турции Джейхуном Байрамовым и Мевлютом Чавушоглу, сообщает в среду Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Министры обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе. Было отмечено, что работа, проводимая Азербайджаном на постконфликтном этапе, в том числе обширные восстановительные и строительные работы, служат мирному развитию региона.

Стороны обсудили актуальные вопросы повестки двустороннего сотрудничества, а также вопросы, связанные со встречей министров, запланированной в Стамбуле для подготовки к саммиту Организации тюркских государств.

(Перевод: Фидан Мустафаева)