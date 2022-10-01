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Хроника 44-дневной Отечественной войны: 1 октября

Политика Материалы 1 октября 2022 00:01 (UTC +04:00)
Хроника 44-дневной Отечественной войны: 1 октября

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БАКУ /Trend/ - 27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабную провокацию армянских вооруженных сил вдоль линии фронта азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию, получившую впоследствии название "Железный кулак". 44-дневная Отечественная война привела к прекращению почти 30-летней оккупации и восстановлению территориальной целостности Азербайджана.

Trend представляет хронику Отечественной войны Азербайджана за 1 октября 2020 года:

- Президент Александр Лукашенко позвонил Президенту Ильхаму Алиеву.

- Подразделения вооруженных сил Армении вновь подвергли город Тертер артиллерийскому обстрелу. Число гражданских лиц, погибших в результате армянских провокаций, достигло 19. Один учитель получил осколочные ранения, 11 школ подверглись разрушениям.

- Выведены из строя до 200 танков, 228 артустановок, 30 средств ПВО вооруженных сил Армении.

- Обнародован список уничтоженной военной техники противника. Уничтожены военные колонны армянской армии.

- Распространены кадры техники противника, захваченной в Физулинском направлении.

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