Привлечен к уголовной ответственности ряд лиц, участвовавших в совершении Ходжалинского геноцида - Кямран Алиев

БАКУ /Trend/ - Привлечен к уголовной ответственности ряд лиц, участвовавших в совершении Ходжалинского геноцида.

Как сообщает Trend, об этом сказал журналистам Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

Он отметил, что виновные лица в рамках уголовных дел, возбужденных в связи с преступлениями Армении, объявляются в международный розыск.

"Порой возникают определенные трудности с экстрадицией этих лиц в Азербайджан, их привлечением к следствию. Несмотря на это, мы обнаружили и привлекли к следствию ряд лиц, совершивших преступления после 44-дневной войны", - сказал Генпрокурор.

Он подчеркнул, что также удалось привлечь к уголовной ответственности ряд лиц, участвовавших в совершении Ходжалинского геноцида.

"При выдвижении исков против Армении в международных судах, в частности в Международном суде ООН, Азербайджан представляет доказательства, полученные в ходе следствия по уголовным делам", - сказал Алиев.

(Перевод: Нубар Кулузаде)