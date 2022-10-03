Будем осуществлять совместные проекты с братским Азербайджаном и в сфере медиа - гендиректор DHA

БАКУ /Trend/ - Как и во всех сферах, будем осуществлять совместные проекты с братским Азербайджаном и в сфере медиа.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал генеральный директор информационного агентства Demirören (DHA) Джелал Коркут, выступая на церемонии подписания новых соглашений между DHA и АМИ Trend.

«Мы развиваем наше сотрудничество и движемся в будущее. Сотрудничество между DHA и АМИ Trend открывает двери для более широкого сотрудничества между органами медиа тюркских государств. Мы будем вести работу, нацеленную как на западную аудиторию, так и на аудиторию тюркских государств. Благодаря этому соглашению мы не только обеспечим взаимный обмен новостями, но и продемонстрируем всему миру образцовое сотрудничество. Читатели будут узнавать последние новости об Азербайджане и Турции непосредственно из первоисточника», - сказал Коркут.

По его словам, DHA имеет широкую сеть по всей Турции, а АМИ Trend — крупное информационное агентство, ориентированное как на западную аудиторию, так и на аудиторию тюркских государств.

"Таким образом, сотрудничая, мы выйдем на совершенно новый уровень. Важный для нас девиз «Одна нация – два государства» найдет отражение и в сфере медиа. Еще одной причиной визита в Баку являются наши шаги, связанные с основанием профессионально-технического лицея Demirören media. Сегодня учебное заведение приняло первых учащихся. Образование на высоком уровне, полученное в лицее, позволит им после его окончания трудоустроиться в своей сфере. У нас будут встречи по этому проекту и завтра. Я впервые приехал в Баку, и первое, что увидел, это то, что у двух братских стран одинаковые позиции по всем вопросам. Как и во всех сферах, будем осуществлять совместные проекты с братским Азербайджаном и в сфере медиа», - сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)