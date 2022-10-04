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Свидетельства военных преступлений Армении - видеокадры с места массового захоронения в Ходжавенде

Политика Материалы 4 октября 2022 16:41 (UTC +04:00)
Свидетельства военных преступлений Армении - видеокадры с места массового захоронения в Ходжавенде

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - В селе Эдилли Ходжавендского района Азербайджана обнаружено очередное массовое захоронение.

Как сообщает Карабахское бюро Trend, в захоронении были обнаружены останки 12 человек. Судя по предметам, найденным рядом с останками, предполагается, что они были военными.

Съемочная группа Trend TV побывала на месте массового захоронения в Ходжавендском районе, которое отражает преступления, совершенные армянскими террористами против азербайджанцев.

Trend представляет вниманию зрителей эти видеокадры.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Свидетельства военных преступлений Армении - видеокадры с места массового захоронения в Ходжавенде
Свидетельства военных преступлений Армении - видеокадры с места массового захоронения в Ходжавенде
Свидетельства военных преступлений Армении - видеокадры с места массового захоронения в Ходжавенде
Свидетельства военных преступлений Армении - видеокадры с места массового захоронения в Ходжавенде
Свидетельства военных преступлений Армении - видеокадры с места массового захоронения в Ходжавенде
Свидетельства военных преступлений Армении - видеокадры с места массового захоронения в Ходжавенде
Свидетельства военных преступлений Армении - видеокадры с места массового захоронения в Ходжавенде
Свидетельства военных преступлений Армении - видеокадры с места массового захоронения в Ходжавенде
Свидетельства военных преступлений Армении - видеокадры с места массового захоронения в Ходжавенде
Свидетельства военных преступлений Армении - видеокадры с места массового захоронения в Ходжавенде
Свидетельства военных преступлений Армении - видеокадры с места массового захоронения в Ходжавенде
Свидетельства военных преступлений Армении - видеокадры с места массового захоронения в Ходжавенде
Свидетельства военных преступлений Армении - видеокадры с места массового захоронения в Ходжавенде
Свидетельства военных преступлений Армении - видеокадры с места массового захоронения в Ходжавенде
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