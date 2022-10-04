Свидетельства военных преступлений Армении - видеокадры с места массового захоронения в Ходжавенде

БАКУ /Trend/ - В селе Эдилли Ходжавендского района Азербайджана обнаружено очередное массовое захоронение.
Как сообщает Карабахское бюро Trend, в захоронении были обнаружены останки 12 человек. Судя по предметам, найденным рядом с останками, предполагается, что они были военными.
Съемочная группа Trend TV побывала на месте массового захоронения в Ходжавендском районе, которое отражает преступления, совершенные армянскими террористами против азербайджанцев.
Trend представляет вниманию зрителей эти видеокадры.
(Перевод: Нубар Кулузаде)