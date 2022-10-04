Министр обороны Азербайджана провел встречу с министром национальной обороны Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 4 октября министр обороны Азербайджана Закир Гасанов провел встречу с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром, сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Согласно информации, сегодня в Азербайджан прибыла делегация минобороны Турции. Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретил делегацию в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Затем в министерстве состоялась торжественная церемония встречи. Прозвучали государственные гимны обеих стран и в соответствии с протоколом была сделана запись в “Книге Почета”.

Приветствуя гостей, Закир Гасанов выразил удовлетворение встречей с ними в Азербайджане и отметил, что стратегическое союзничество между нашими странами во всех сферах строится на основе дружественных и братских отношений.

Генерал-полковник Гасанов рассказал об оперативной обстановке, сложившейся после решительных ответных мер, предпринятых нашей армией против последних провокаций армянских вооруженных формирований, а также о проделанной работе в области строительства армии.

Выражая удовлетворение визитом в страну, Хулуси Акар выразил соболезнования родным и близким военнослужащих, погибших при предотвращении широкомасштабных провокаций Армении, а также пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Министр национальной обороны Турции подчеркнул уверенность в том, что сотрудничество между Турцией и Азербайджаном, основанное на взаимном доверии и поддержке, будет успешно развиваться и в дальнейшем.

На встрече было особо отмечено значение проведения совместных военных учений с целью дальнейшего повышения уровня профессионализма военнослужащих.

Были обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах, региональная безопасность, а также ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.

(Перевод: Нубар Кулузаде)