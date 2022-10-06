Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Концепция устойчивого планирования городов уже реализуются на освобожденных землях Азербайджана (ФОТО)

Политика Материалы 6 октября 2022 10:24 (UTC +04:00)
Концепция устойчивого планирования городов уже реализуются на освобожденных землях Азербайджана (ФОТО)

Читайте Trend в

Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Концепция устойчивого планирования городов и генеральный план по восстановлению уже реализуются на освобожденных землях Азербайджана.

Как передает Trend, об этом сказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Фирдовси Алиев в ходе Азербайджанского национального форума по градостроительству на тему «Цели устойчивого развития и новая городская повестка дня - как ведущая сила восстановления и реконструкции в постконфликтный период».

«В этом направлении правительство Азербайджана в соответствии с генеральным планам по восстановлению освобожденных земель реализует такие концепции как «умные» города и села, «зеленая» экономика и устойчивое развитие», - сказал он.

По словам замминистра, создание экологически устойчивых городов является является одним из приоритетных вопросов для Азербайджана, как и управление отходами и водными ресурсами.

«В направлении перехода к нулевым выбросам правительство уделяет внимание в том числе урегулированию отходов, выбрасываемых отраслями промышленности, загрязнениям из-за транспорта. Мы уже создали все условия для внедрения экологически благоприятного и гибридного транспорта», - сказал Алиев.

Также одним из приоритетов является озеленение городов, отметил он.

«Например, эта концепция также входит в генеральный план города Баку. Таким образом, мы планируем увеличить количество зеленых зон в Баку до 3 000 гектаров, что составит более 25 км», - добавил замминистра.

«Циркулярная экономика также является одним и приоритетов развития, и стратегические документы в этом направлении уже реализуется», - добавил Алиев.

Концепция устойчивого планирования городов уже реализуются на освобожденных землях Азербайджана (ФОТО)
Концепция устойчивого планирования городов уже реализуются на освобожденных землях Азербайджана (ФОТО)
Концепция устойчивого планирования городов уже реализуются на освобожденных землях Азербайджана (ФОТО)
Концепция устойчивого планирования городов уже реализуются на освобожденных землях Азербайджана (ФОТО)
Концепция устойчивого планирования городов уже реализуются на освобожденных землях Азербайджана (ФОТО)
Концепция устойчивого планирования городов уже реализуются на освобожденных землях Азербайджана (ФОТО)
Концепция устойчивого планирования городов уже реализуются на освобожденных землях Азербайджана (ФОТО)
Концепция устойчивого планирования городов уже реализуются на освобожденных землях Азербайджана (ФОТО)
Концепция устойчивого планирования городов уже реализуются на освобожденных землях Азербайджана (ФОТО)
Концепция устойчивого планирования городов уже реализуются на освобожденных землях Азербайджана (ФОТО)
Концепция устойчивого планирования городов уже реализуются на освобожденных землях Азербайджана (ФОТО)
Концепция устойчивого планирования городов уже реализуются на освобожденных землях Азербайджана (ФОТО)
Концепция устойчивого планирования городов уже реализуются на освобожденных землях Азербайджана (ФОТО)
Концепция устойчивого планирования городов уже реализуются на освобожденных землях Азербайджана (ФОТО)
Концепция устойчивого планирования городов уже реализуются на освобожденных землях Азербайджана (ФОТО)
Концепция устойчивого планирования городов уже реализуются на освобожденных землях Азербайджана (ФОТО)
Концепция устойчивого планирования городов уже реализуются на освобожденных землях Азербайджана (ФОТО)
Концепция устойчивого планирования городов уже реализуются на освобожденных землях Азербайджана (ФОТО)
Концепция устойчивого планирования городов уже реализуются на освобожденных землях Азербайджана (ФОТО)
Концепция устойчивого планирования городов уже реализуются на освобожденных землях Азербайджана (ФОТО)
Концепция устойчивого планирования городов уже реализуются на освобожденных землях Азербайджана (ФОТО)
Концепция устойчивого планирования городов уже реализуются на освобожденных землях Азербайджана (ФОТО)
Концепция устойчивого планирования городов уже реализуются на освобожденных землях Азербайджана (ФОТО)
Концепция устойчивого планирования городов уже реализуются на освобожденных землях Азербайджана (ФОТО)
Концепция устойчивого планирования городов уже реализуются на освобожденных землях Азербайджана (ФОТО)
Концепция устойчивого планирования городов уже реализуются на освобожденных землях Азербайджана (ФОТО)
Концепция устойчивого планирования городов уже реализуются на освобожденных землях Азербайджана (ФОТО)
Концепция устойчивого планирования городов уже реализуются на освобожденных землях Азербайджана (ФОТО)
Концепция устойчивого планирования городов уже реализуются на освобожденных землях Азербайджана (ФОТО)
Концепция устойчивого планирования городов уже реализуются на освобожденных землях Азербайджана (ФОТО)
Концепция устойчивого планирования городов уже реализуются на освобожденных землях Азербайджана (ФОТО)
Концепция устойчивого планирования городов уже реализуются на освобожденных землях Азербайджана (ФОТО)
Концепция устойчивого планирования городов уже реализуются на освобожденных землях Азербайджана (ФОТО)
Концепция устойчивого планирования городов уже реализуются на освобожденных землях Азербайджана (ФОТО)
Концепция устойчивого планирования городов уже реализуются на освобожденных землях Азербайджана (ФОТО)
Концепция устойчивого планирования городов уже реализуются на освобожденных землях Азербайджана (ФОТО)
Концепция устойчивого планирования городов уже реализуются на освобожденных землях Азербайджана (ФОТО)
Концепция устойчивого планирования городов уже реализуются на освобожденных землях Азербайджана (ФОТО)
Концепция устойчивого планирования городов уже реализуются на освобожденных землях Азербайджана (ФОТО)
Концепция устойчивого планирования городов уже реализуются на освобожденных землях Азербайджана (ФОТО)
Концепция устойчивого планирования городов уже реализуются на освобожденных землях Азербайджана (ФОТО)
Концепция устойчивого планирования городов уже реализуются на освобожденных землях Азербайджана (ФОТО)
Концепция устойчивого планирования городов уже реализуются на освобожденных землях Азербайджана (ФОТО)
Концепция устойчивого планирования городов уже реализуются на освобожденных землях Азербайджана (ФОТО)
Концепция устойчивого планирования городов уже реализуются на освобожденных землях Азербайджана (ФОТО)
Концепция устойчивого планирования городов уже реализуются на освобожденных землях Азербайджана (ФОТО)
Концепция устойчивого планирования городов уже реализуются на освобожденных землях Азербайджана (ФОТО)
Концепция устойчивого планирования городов уже реализуются на освобожденных землях Азербайджана (ФОТО)
Концепция устойчивого планирования городов уже реализуются на освобожденных землях Азербайджана (ФОТО)
Концепция устойчивого планирования городов уже реализуются на освобожденных землях Азербайджана (ФОТО)
Концепция устойчивого планирования городов уже реализуются на освобожденных землях Азербайджана (ФОТО)
Концепция устойчивого планирования городов уже реализуются на освобожденных землях Азербайджана (ФОТО)
Концепция устойчивого планирования городов уже реализуются на освобожденных землях Азербайджана (ФОТО)
Концепция устойчивого планирования городов уже реализуются на освобожденных землях Азербайджана (ФОТО)
Концепция устойчивого планирования городов уже реализуются на освобожденных землях Азербайджана (ФОТО)
Концепция устойчивого планирования городов уже реализуются на освобожденных землях Азербайджана (ФОТО)
Концепция устойчивого планирования городов уже реализуются на освобожденных землях Азербайджана (ФОТО)
Концепция устойчивого планирования городов уже реализуются на освобожденных землях Азербайджана (ФОТО)
Концепция устойчивого планирования городов уже реализуются на освобожденных землях Азербайджана (ФОТО)
Концепция устойчивого планирования городов уже реализуются на освобожденных землях Азербайджана (ФОТО)
Концепция устойчивого планирования городов уже реализуются на освобожденных землях Азербайджана (ФОТО)
Концепция устойчивого планирования городов уже реализуются на освобожденных землях Азербайджана (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости