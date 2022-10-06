Концепция устойчивого планирования городов уже реализуются на освобожденных землях Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Концепция устойчивого планирования городов и генеральный план по восстановлению уже реализуются на освобожденных землях Азербайджана.

Как передает Trend, об этом сказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Фирдовси Алиев в ходе Азербайджанского национального форума по градостроительству на тему «Цели устойчивого развития и новая городская повестка дня - как ведущая сила восстановления и реконструкции в постконфликтный период».

«В этом направлении правительство Азербайджана в соответствии с генеральным планам по восстановлению освобожденных земель реализует такие концепции как «умные» города и села, «зеленая» экономика и устойчивое развитие», - сказал он.

По словам замминистра, создание экологически устойчивых городов является является одним из приоритетных вопросов для Азербайджана, как и управление отходами и водными ресурсами.

«В направлении перехода к нулевым выбросам правительство уделяет внимание в том числе урегулированию отходов, выбрасываемых отраслями промышленности, загрязнениям из-за транспорта. Мы уже создали все условия для внедрения экологически благоприятного и гибридного транспорта», - сказал Алиев.

Также одним из приоритетов является озеленение городов, отметил он.

«Например, эта концепция также входит в генеральный план города Баку. Таким образом, мы планируем увеличить количество зеленых зон в Баку до 3 000 гектаров, что составит более 25 км», - добавил замминистра.

«Циркулярная экономика также является одним и приоритетов развития, и стратегические документы в этом направлении уже реализуется», - добавил Алиев.