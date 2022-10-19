Азербайджан, возрождающий в Карабахе жизнь, демонстрирует мощь тюркского мира – председатель УМК

БАКУ /Trend/ - Азербайджанское государство, дающее новую жизнь разрушенным городам и селам, демонстрирует всему миру мощь тюркского мира, созидательную культуру, толерантную духовность.

Как сообщает Trend, об этом сказал в среду председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде, выступая во дворце "Гюлистан" в Баку на 3-й встрече мусульманских религиозных лидеров стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ), организованной УМК.

По его словам, Армения не демонстрирует конструктивной позиции.

«Некоторые политические и религиозные деятели Армении выступают не с позиции мира, взаимопонимания, а с риторикой реваншизма, новой войны, препятствуя мирному сосуществованию народов. С большим сожалением должен отметить, что Эчмиадзин и сегодня является одним из главных организаторов реваншизма, вопреки духу заявлений, которые мы вместе неоднократно озвучивали для достижения мира еще в годы конфликта. С этой трибуны я обращаюсь к армянской церкви, Эчмиадзину, и призываю, задумавшись о судьбе своего народа, отказаться от реваншизма, положить конец провокациям, клеветническим кампаниям и призывам к ненависти, и выступить с идеями, которые принесут не новые беды, а спасение его народу», - сказал Пашазаде.

(Перевод: Фидан Мустафаева)