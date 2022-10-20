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Президенты Азербайджана и Турции приняли участие в церемонии закладки фундамента Комплекса «Азербайджано-турецкий учебный центр лесного хозяйства», «Умный питомник» и «Лес дружбы»

Политика Материалы 20 октября 2022 16:42 (UTC +04:00)
Президенты Азербайджана и Турции приняли участие в церемонии закладки фундамента Комплекса «Азербайджано-турецкий учебный центр лесного хозяйства», «Умный питомник» и «Лес дружбы»

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БАКУ /Trend/ - 20 октября состоялась церемония закладки фундамента Комплекса «Азербайджано-турецкий международный учебный центр лесного хозяйства», «Умный питомник» и «Лес дружбы», который будет создан на территории Джебраильского района, на территорию выпущены 15 голов джейранов.

Как сообщает Trend, в церемонии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев проинформировал глав государств о предстоящей работе в комплексе.

Затем президенты Азербайджана и Турции посадили деревья на территории.

Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган выпустили на территорию джейранов.

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