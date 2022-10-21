Отправка в Армению "миссии ОБСЕ по оценке потребностей" противоречит нормам этой структуры - Чавушоглу

БАКУ /Trend/ - Каждый позитивный шаг, который будет предпринят между Азербайджаном и Арменией, окажет положительное влияние и на наши отношения с Арменией.

Как сообщает Trend, об этом сказал в пятницу журналистам министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Средний коридор Восток-Запад жизненно важен для региона. Это также пойдет на пользу Европе. Мы всегда поддерживаем любой позитивный шаг между сторонами", - сказал он.

Говоря о направлении в Армению группы под названием "Миссия ОБСЕ по оценке потребностей", Чавушоглу назвал этот шаг противоречащим нормам ОБСЕ.

(Перевод: Фидан Мустафаева)