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Принимаются меры для обеспечения выплаты Арменией компенсаций Чирагову и другим гражданам Азербайджана (Эксклюзив)

Политика Материалы 24 октября 2022 09:16 (UTC +04:00)
Принимаются меры для обеспечения выплаты Арменией компенсаций Чирагову и другим гражданам Азербайджана (Эксклюзив)

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БАКУ /Trend/ - Армения хочет уклониться от выплаты компенсаций Чирагову и другим гражданам Азербайджана.

Об этом сказал Trend заместитель председателя Верховного суда Азербайджана, полномочный представитель Азербайджана при Европейском суде по правам человека Чингиз Аскеров.

Он отметил, что в Комитете министров Совета Европы принимаются меры в связи с выплатой компенсаций.

«Верим, что Совет Европы примет меры в связи с выплатой Арменией компенсации этим лицам. Следующее заседание состоится в декабре этого года. Армения уклоняется от выплаты компенсаций. Поэтому мы принимаем всесторонние меры, чтобы добиться этого", - сказал Аскеров.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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