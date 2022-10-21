Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Прокуратура распространила информацию о взрыве мины в Лачине

Политика Материалы 21 октября 2022 20:42 (UTC +04:00)
Прокуратура распространила информацию о взрыве мины в Лачине

Читайте Trend в

Самир Али
Самир Али
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В прокуратуру Лачинского района поступила информация о том, что 21 октября на территории освобожденного от оккупации села Суарасы подорвались на мине два человека.

Как сообщили Trend в пятницу в прокуратуре, в ходе предварительного расследования было установлено, что Эльсевяр Гамидов и Сабухи Гасанов, проводившие ремонтно-строительные работы в селе, в результате подрыва на мине получили телесные повреждения различной степени тяжести.

По факту взрыва мины проводится расследование.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости