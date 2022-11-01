В парламенте Азербайджана проводятся слушания по сотрудничеству с НПО

БАКУ /Trend/ - 1 ноября в парламенте Азербайджана по инициативе комитета Милли Меджлиса (парламент) по общественным объединениям и религиозным организациям проходят слушания по сотрудничеству между парламентом Азербайджана и НПО.
Как сообщает во вторник Trend, в слушаниях принимают участие председатель комитета Фазаил Ибрагимли, руководители и представители неправительственных организаций.
Ибрагимли отметил важность сотрудничества между парламентом и НПО.
"Сегодня нам нужно крепкое единство", - сказал он.
(Перевод: Фидан Мустафаева)