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В парламенте Азербайджана проводятся слушания по сотрудничеству с НПО

Политика Материалы 1 ноября 2022 11:24 (UTC +04:00)
В парламенте Азербайджана проводятся слушания по сотрудничеству с НПО

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - 1 ноября в парламенте Азербайджана по инициативе комитета Милли Меджлиса (парламент) по общественным объединениям и религиозным организациям проходят слушания по сотрудничеству между парламентом Азербайджана и НПО.

Как сообщает во вторник Trend, в слушаниях принимают участие председатель комитета Фазаил Ибрагимли, руководители и представители неправительственных организаций.

Ибрагимли отметил важность сотрудничества между парламентом и НПО.

"Сегодня нам нужно крепкое единство", - сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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