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Необходимость принятия нового законопроекта о партиях проистекает из требований конституционного права - Али Гусейнли

Политика Материалы 4 ноября 2022 14:22 (UTC +04:00)
Необходимость принятия нового законопроекта о партиях проистекает из требований конституционного права - Али Гусейнли

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - Необходимость принятия нового законопроекта о политических партиях проистекает из требований конституционного права.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал сегодня заместитель председателя Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Али Гусейнли на общественных слушаниях в связи с подготовкой нового законопроекта "О политических партиях".

"В этой сфере развивалось и менялось европейское законодательство, а также законодательство стран СНГ. Кроме того, необходимость пересмотра конституционных законов, принятых в 1995 году и в последующие годы, обусловлена принятием нового конституционного закона о нормативных правовых актах в области законодательства. В связи с этим необходимость принятия нового законопроекта о политических партиях проистекает также из требований конституционного права", - сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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