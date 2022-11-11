ЕС призывает Азербайджан м Армению продолжать усилия по нормализации отношений - заявление

БАКУ /Trend/ - ЕС призывает Азербайджан и Армению продолжать усилия по нормализации отношений.

Как передает в пятницу Trend, об этом говорится в заявлении ЕС в связи со второй годовщиной завершения второй Карабахской войны.

«ЕС приветствует многочисленные шаги, предпринятые руководством Азербайджана и Армении для преодоления разногласий и достижения прочного и устойчивого мира в регионе. ЕС высоко оценивает их постоянное участие в текущих переговорах на различных уровнях и в различных форматах. Хотя эти переговоры, безусловно, сложны, крайне важно не терять импульс, договориться о конкретных шагах вперед и обеспечить безопасную, надежную и благополучную среду на благо всего населения региона», - говорится в заявлении.

Отмечается, что ЕС вновь призывает стороны избегать любой эскалации напряженности, в том числе воздерживаясь от угроз или обвинений друг друга.

«ЕС будет и впредь активно реагировать на пожелания обеих сторон и поддерживать их в работе по всеобъемлющему и справедливому урегулированию всех оставшихся вопросов, в том числе благодаря личным усилиям председателя Европейского Совета Шарля Мишеля, верховного представителя Жозепа Борреля, специального представителя ЕС Тойво Клаара», - говорится в заявлении.