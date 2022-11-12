Дальновидная инициатива Президента Ильхама Алиева: тюркская интеграция в ответ на современные вызовы

БАКУ /Trend/ - Вчера, 11 ноября, в городе Самарканд завершил свою работу первый Саммит Организации тюркских государств (ОТГ). Данное событие особенно знаменательно тем, что это первая встреча глав тюркских стран в новом формате, после того как в 2021 году структура была преобразована в период председательства Азербайджана. Вдохнув вторую жизнь в организацию, основной целью которой является интеграция родственных народов, Президент Ильхам Алиев таким образом еще и (также) четко обозначил основные приоритеты, на реализации которых организации стоит сконцентрироваться в ближайшее время. Именно саммит в Самарканде стал своего рода площадкой для анализа достигнутых организацией результатов со времени последней встречи.

Тюркский мир охватывает обширную географию с населением более 200 миллионов человек и обладает большим экономическим потенциалом, энергетическими ресурсами, транспортным потенциалом и современными военными возможностями. Лидеры тюркских стран давно заявляют о необходимости тюркской интеграции для обеспечения развития региона, и хотя до этого и принимались попытки такого рода, первый успешный шаг на пути к долгожданной региональной интеграции был сделан в 2009 году в Нахчыване.

Став инициатором проведения саммита тюркских государства тогда, Президент Азербайджана заявил о важности еще большего укрепления единства между тюркоязычными народами, странами.

«Это – наша история, наша культура, наши корни. В то же время это - реалии нынешней ситуации. Нам известно, что защищать свою позицию на международной арене порой не так легко. Если мы будем вместе, если будем выступать по определенным вопросам с единой позиции и укреплять это единство систематической работой, то наши международные позиции еще более упрочатся. Ведь тюркоязычные страны располагают всеми возможностями – есть природные ресурсы, нефтегазовые месторождения, благоприятное географическое положение, мощные экономики, талант людей, новая инфраструктура. Если собрать все эти возможности воедино и сконцентрировать их, то тюркоязычные страны превратятся в большую силу в мировом масштабе. Для того, чтобы стать такой силой, нам надо эффективно работать. Это в наших руках, зависит от нашей воли», - сказал тогда глава государства.

Таким образом Президент Ильхам Алиев реализовал стремления глав тюркских государств, предпринимавших попытки в направлении тюркской интеграции еще с 1992 года, впервые обозначил сферы для потенциального развития и укрепления отношений между тюркскими странами, заявив также, что тюркская интеграция – один из приоритетов внешней политики Азербайджана.

С 2009 года тюркское сотрудничество значительно развилось и укрепилось. Исторические связи между странами трансформировались в планомерное, институциональное и устойчивое сотрудничество, а экономическое сотрудничество было активизировано после ряда совещаний на уровне министров. ОТГ зарекомендовала себя как международная организация с эффективным механизмом развития сотрудничества в различных областях.

Сотрудничество под эгидой организации переросло в конструктивное и всестороннее, которое осуществляется на различных уровнях и во многих областях. Поэтому трудно представить тюркские страны без действия и совместного движения в будущее. Кроме того, организация уже признана успешной платформой сотрудничества и голосом тюркского мира, а ее вес в своем регионе и на мировой арене неуклонно растет.

Самаркандский саммит стал встречей, закрепляющей и подводящей исторические решения, принятые на Стамбульском саммите в прошлом году.

Сегодня, на фоне глобальной турбулентности на мировой арене, деятельность Организации тюркских государств является очередным подтверждением дальновидной, целеустремленной и принципиальной политики Президента Ильхама Алиева, ведь именно инициатива Азербайджана в 2009 году создала площадку для тюркских стран, которая сейчас служит развитию стран-участниц Организации.